Сбой или недоработка: с чем связаны проблемы с коробкой в Haval Jolion

Автоэксперт: проблемы с коробкой в Haval Jolion, вероятно, связаны со сбоем в ПО

Судя по тест-драйвам рестайлингового поколения китайского автомобиля Haval Jolion, вероятно, при проблемах с коробкой речь идет о сбое в ПО или недоработке, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

Ранее владельцы Haval Jolion стали массово жаловаться на непредсказуемое поведение машины. Так, фиксируется большая задержка в работе педали газа. После нажатия проходит около 5 секунд, прежде чем обороты начинают расти.

«Если задержка составляет секунду-две, это можно назвать конструктивной особенностью, с которой приходится мириться. Но если после нажатия на педаль газа проходит 5 секунд, а затем автомобиль резко рвется вперед — это уже ненормальное поведение трансмиссии», — сказал Баканов.

Он предложил представить ситуацию в пробке: загорается зеленый свет, все начинают движение, а машина «думает» 5 секунд. В лучшем случае водитель получит гудки и недовольство окружающих, в худшем — окажется в аварийной ситуации. Особенно неприятно, если такая задержка происходит на уклоне или скользком подъеме.

«Если задержка возникает после кикдауна — то есть после полного нажатия педали газа в пол, это еще хуже. В этом режиме коробка должна быстро переключиться на 1-2 передачи вниз, обеспечивая машине максимальное ускорение. Такая ситуация особенно критична при обгоне. Например, вы спокойно едете, но внезапно появляется препятствие или встречный автомобиль приближается быстрее, чем ожидалось. Вам нужно срочно завершить маневр, но коробка „задумывается“ на 5 секунд перед реакцией», — отметил автоэксперт.

Баканов уточнил, что небольшие задержки в 1-2 секунды можно считать особенностью, особенно если наблюдаются сложные дорожные условия: подъем, скользкое покрытие. Но 5 секунд — это уже конструктивный дефект, который серьезно ухудшает управляемость.

«Такие проблемы требуют объективных тестов в одинаковых условиях с контрольно-измерительным оборудованием. Если задержка действительно фиксирована на 5 секундах, это серьезный недостаток, который делает управление автомобилем опасным. Если же проблема происходит при старте, а не в движении, это неприятно, но не настолько критично, как отказ коробки своевременно реагировать во время обгона или резкого ускорения», — подчеркнул специалист.

Он указал на наличие информации о том, что дилеры предлагают решение — платную перепрошивку коробки. Если это правда, то ситуация действительно странная: уважающий себя автопроизводитель не будет ставить подобные вещи на коммерческую основу, если они касаются безопасности и корректной работы автомобиля.

По мнению Баканова, есть 3 вероятных сценария развития ситуации:

Производитель не предпринимает никаких мер — пока не произойдет резонансное ДТП, после чего начнется расследование и возможная автотехническая экспертиза. В таком случае уже встанет вопрос о конструктивном недостатке автомобиля. Общественное давление — распространение информации в СМИ, обсуждение проблемы среди владельцев. Это может подтолкнуть производителя к выпуску бесплатного обновления. Инициатива со стороны госструктур — аналогично ситуации с Changan, когда потребительские союзы и регулирующие органы могут начать проверку на предмет соответствия заявленным техническим характеристикам.

«Стоит отметить, что Haval и Great Wall традиционно заботятся о своей репутации. Когда на российском рынке возникали недочеты в их автомобилях, компания быстро реагировала. Тем более, у Haval есть полноценный научно-технический центр в России — один из немногих среди китайских автопроизводителей», — рассказал эксперт.

Возможно, после информационной шумихи бренд примет решение предложить бесплатную прошивку в сервисе, что станет самым разумным выходом из ситуации, добавил он. Если же проблему не решат, а задержка в 5 секунд продолжит портить управление, это неизбежно скажется на продажах и репутации марки, заключил Баканов.