Самолет-лаборатория проводит проверки оборудования в небе над Нижним Новгородом

В Стригинском аэропорту рассказали, что самолет-лаборатория организации «Летные проверки и системы» проводит ежегодную диагностику светосигнального оборудования в небе над Нижним Новгородом, сообщает pravda-nn.ru .

В последние дни жители Нижнего Новгорода заметили самолет, который летает на низкой высоте над городом. В Стригинском аэропорту пояснили, что это специальное воздушное судно-лаборатория, предназначенное для проверки наземного оборудования.

Специалисты организации «Летные проверки и системы» проводят диагностику светосигнального оборудования аэропорта. Такие проверки проходят ежегодно в разное время суток, чтобы оценить правильность размещения огней, равномерность распределения света и работу механизмов дистанционного управления.

На одну проверку уходит не менее восьми часов. Благодаря этим мероприятиям обеспечивается безопасность и корректная работа оборудования аэропорта.