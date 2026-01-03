сегодня в 15:25

Самолет из Москвы в венесуэльский Каракас на 5 января отменили

Авиакомпания из Венесуэлы Conviasa отменила перелет из Москвы в Каракас, который должен был пройти 5 января. Номер рейса — VO 771, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Внуково.

Самолет должен был отправиться в 11:00 5 ноября. Но его статус поменялся на «отменен».

Рейс Conviasa VO7770 из венесуэльского Каракаса сел во Внуково 3 января. Он приземлился в 13:47.

Утром США вторглись в Венесуэлу и обстреляли военные объекты, здание парламента. Также они задержали президента страны Николаса Мадуро, его жену, и вывезли в Соединенные Штаты. Там политика будут судить за уголовные преступления.

