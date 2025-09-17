С начала года на маршрутах «Мострансавто» к аэропортам отметили 6,1 млн поездок

Жители и гости Московской области могут воспользоваться маршрутами «Мострансавто» к аэропортам Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. С начала этого года на маршрутах, следующих к воздушным хабам, зафиксировано более 6,1 млн поездок, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Мострансавто» обслуживает 16 маршрутов, по которым из разных городов Подмосковья можно доехать до аэрогаваней. За минувший период самым популярным способом оплаты проезда на всех маршрутах стали банковские карты — более 2,7 млн регистраций, при этом рост оплат по сравнению с 2024 годом составил 5%. По социальным картам зафиксировано порядка 2,1 млн трансакций. С помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» пассажиры совершили свыше 1,2 млн поездок. Самым востребованным маршрутом традиционно является № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» с показателем почти в 2 млн поездок.

Бесплатно в автобусах «Мострансавто» можно перевозить ручную кладь, сумма длины, ширины и высоты которой не превышает 120 см.

Стоимость перевозки более крупного багажа (его параметры в сумме не должны превышать 180 см) в городском сообщении составляет 63 рубля. В пригородных маршрутах тариф зависит от расстояния: поездки до 25 км включительно оцениваются в 63 рубля, от 25 до 50 км — 126 рублей, а свыше 50 км — 189 рублей.

При этом важно помнить, что запрещено размещать ручную кладь и багаж на местах, предназначенных для пассажиров, в проходе между сиденьями, вблизи входа или выхода из автобуса.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.