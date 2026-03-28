С 29 марта в российской столице поменяется расписание пригородных электричек

С 29 марта в Мосузле будут ездить не менее 50 дополнительных пригородных электричек. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Курсировать будут «летние» поезда. На МЦД-1, МЦД-4 и радиальных направлениях ряд электричек станут передвигаться по маршрутам более оперативно.

На первом время езды по маршруту уменьшится на пять минут. На МЦД-4 будут ускорены девять поездов.

На Белорусском направлении — семь, на Савеловском — 10, на Казанском — пять. И еще по два поезда ускорят на Павелецком и Ярославском.

