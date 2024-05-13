С 20 мая изменится цена проезда в пригородных поездах по Московскому региону

С 20 мая изменятся тарифы на пригородные ж/д перевозки в соответствии с постановлением правительства Москвы и распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пригородный ж/д тариф станет дифференцированным.

Это значит, что в пределах Москвы стоимость поездки по разовому билету фиксированная — 55 рублей, а при поездках по Новой Москве и Московской области (в т. ч. в Москву и обратно) стоимость будет складываться так: 40 рублей — за первую тарифную зону в маршруте; 34 рубля — для второй зоны и далее.

Стоимость проезда на МЦД с возможностью пересадки на метро:

При оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка» стоимость проезда в «Центральной» зоне составит 57 рублей, при оплате банковской картой – 64 рубля.

Если маршрут затрагивает зону «Пригород», то при оплате «Тройкой» — 76 рублей, банковской картой – 83 рубля.

Изменение тарифов также коснется абонементов с возможностью пересадки на метро, пригородных абонементов и билетов на экспрессы.

Например, чтобы добраться из зоны МЦД в дальний пригород, нужно заплатить 76 рублей за проезд в зоне МЦД + 34 рубля за каждую следующую зону после МЦД.



Для маршрута в обратную сторону расчет стоимости аналогичный.

Как списывается стоимость проезда:

На входе, в зависимости от зоны — «Центральная» или «Пригород», у вас спишется 57 рублей или 76 рублей соответственно, а оставшаяся сумма — при выходе на станции назначения.

При поездке в обратную сторону, то есть из дальнего пригорода, на входе будет списано 40 рублей, а остаток суммы – также на выходе.

Важный момент: если вы в таком случае въезжаете на территорию МЦД, первая зона вашего пути будет стоить 34 рубля, а в конце доспишется сумма с учетом этого фактора. Например, если вы едете с Пионерской до Белорусской — при входе спишется 40 рублей, а в конце поездки — остаток 70 руб.

Уточнить стоимость проезда по выбранному маршруту можно на нашем сайте или в виртуальном консультанте с 20 мая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.