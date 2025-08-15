С 15 августа еще больше москвичей получили приоритет на парковку в своем районе

Благодаря этим изменениям еще больше москвичей получили приоритетную парковку у своего дома. Платить за нее им по-прежнему не нужно – при этом платные места по статистике освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные.

Чтобы продолжать парковаться бесплатно, местным жителям достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru на 1, 2 или 3 года. Разрешение дает возможность без оплаты оставлять автомобиль в районе проживания ежедневно с 20:00 до 08:00 или круглосуточно, если внести годовую плату в размере 3 тыс. рублей. Стоимость остается неизменной с момента введения разрешений в 2012 году. Срок предоставления услуги — 6 рабочих дней.

Все адреса, которые вошли в зону резидентных разрешений, были согласованы с местными муниципальными депутатами. Подробная информация об улицах и тарифах опубликована на Едином транспортном портале.

Нововведения обеспечат местным жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом. Водители смогут быстрее находить парковочные места, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки будут освобождаться быстрее.

Проект платных парковок в Москве показал множество положительных результатов. За 12 лет в столице пропала «хаотичная парковка»: пешеходам, городскому транспорту и автомобилистам стало безопаснее перемещаться по мегаполису, уменьшилось количество нарушений правил остановки и стоянки на 64%. Также выросла оборачиваемость парковок – одно и то же место за сутки используют больше автомобилистов, а машины экстренных служб в 2 раза быстрее приезжают на вызовы. Помимо этого, выросла средняя скорость движения транспорта.