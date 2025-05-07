РЖД предупредили пассажиров о проблемах с покупкой билетов в Московском регионе

Сотрудники компании «Российские железные дороги» (РЖД) предупредили жителей Москвы и Подмосковья о возможных трудностях, с которыми они могут столкнуться при попытке купить электронные билеты в период с 7 по 9 мая на официальном сайте компании или в мобильном приложении.

Трудности могут возникнуть в связи с ограничительными мерами на использование мобильного интернета в период празднования Великой Победы.

При этом если пассажиры заранее купили билеты, они смогут использовать их электронный формат в мобильном приложении «РЖД пассажирам» без подключения к Сети. Покупка электронных билетов не должна вызывать трудностей при подключении к Wi-Fi или в кассах.

В случае необходимости оформить возврат электронного билета в период с 7 по 10 мая включительно по причине отсутствия связи, следует подавать соответствующую заявку в претензионном порядке на официальную электронную почту Moscow07.05@fpc.ru не позднее 11 мая 2025 года. В описании возврата обязательно нужно будет указать номер неиспользованного электронного билета.

Ранее жители Москвы и Подмосковья начали сталкиваться с трудностями в работе мобильного интернета уже 7 мая. Пользователи жаловались, что не могут открыть шлагбаум на придомовую территорию, не могут вызвать такси и произвести некоторые операции по оплате товаров или услуг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к россиянам с просьбой с пониманием отнестись к временным ограничениям в работе мобильного интернета.