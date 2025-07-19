Руководитель Дмитровского округа проверил ход строительства нового моста

В Дмитровском муниципальном округе стартовал масштабный инфраструктурный проект — строительство нового моста через канал имени Москвы. Михаил Шувалов, временно исполняющий полномочия главы округа, побывал на строительной площадке, проверил как продвигаются работы, сообщила пресс-служба администрации округа.

Возведение нового моста, который заменит старый арочный мост 1939 года постройки, находящейся в аварийном состоянии, — значимый проект не только для Дмитрова и округа, но и для всего Подмосковья. Транспортная артерия соединяет автодороги А-104 и А-108, обеспечивая интенсивное движение пассажирского и грузового транспорта.

Директор Мостоотряда-90 Олег Зимирев представил Михаилу Николаевичу план строительства. Первый этап — возведение нового моста с переустройством коммуникаций и дорожной части — продлится 23 месяца. После этого начнётся демонтаж старого моста, а затем — строительство путепровода через железнодорожные пути. Финансирование проекта осуществляется из бюджета Московской области.

Объект достаточно сложный с инженерной точки зрения. Общий срок исполнения контракта — 1843 дня. Завершение всех трёх этапов строительства запланировано на ноябрь 2029 года.

На время строительства первой очереди по старому мосту сохранится движение легкового транспорта в реверсивном режиме. Для этого были усилены балки конструкции. Для полного запрета движения грузового транспорта установят специальные жёсткие конструкции. Уже ведётся постоянный мониторинг проезжающего транспорта.

Демонтаж старого моста начнётся только после открытия первой половины нового. После завершения строительства мостостроители установят защитный навес над ВЕЛО1, проходящей под мостом.

Михаил Шувалов поставил перед заместителем главы округа Юрием Головковым важную задачу — проработать вопрос обустройства прогулочной зоны вдоль набережной линии канала им. Москвы (рядом с ВЕЛО1).

Дополнительно планируется изменить русло речки Березовец (все проекты согласованы и одобрены), чтобы исключить подтопление дорожного полотна в зоне примыкания к новой дороге.

«Возведение нового моста через канал и путепровода через железную дорогу — принципиально важный проект. Его реализация стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Наша задача — завершить строительство моста до конца 2027 года, чтобы мостостроители могли приступить ко второму и третьему этапам работ», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.