Российский самолет «Байкал» за год подорожал почти втрое

РБК: стоимость самолета «Байкал» за год выросла с 178 до 455 млн рублей

Стоимость легкого многоцелевого самолета «Байкал» (ЛМС-901) с поставкой в 2025 году выросла до 455 млн рублей. При этом в 2019 году Минпромторг РФ при заказе указал цену не более 120 млн рублей, сообщает РБК .

Разработчиком и производителем самолета выступает АО «Уральский завод гражданский авиации» (УЗГА). Воздушное судно должно было заменить советский Ан-2.

За время работы над созданием «Байкала» стоимость самолета менялась уже несколько раз. Осенью 2023 года полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пожаловался, что цена базового самолета выросла до 178 млн рублей, хотя Минпромторг в 2019 году указал его цена не более 120 млн рублей.

Чиновник поручил ВЭБ проверить формирование цены «Байкала», отметив неочевидность коммерческой выгоды от эксплуатации самолета в текущих условиях. В 2023 году цену базовой версии воздушного судна удалось снизить до 151 млн рублей.

Самолет «Байкал» с одним турбовинтовым двигателем рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1,5–3 тыс. километров. Воздушное судно предназначено для использования на местных воздушных линиях и выполнения широкого спектра авиационных работ.

Ранее стало известно, когда испытают российско-белорусский двухдвигательный легкий многоцелевой самолет «Освей». До 2030 года страны планируют разработать 178 самолетов совместного производства, программа по авиастроению уже подписана.