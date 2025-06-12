Россияне снова могут покупать билеты в мобильном предложении РЖД

Специалисты компании РЖД полностью восстановили работу сайта и мобильного приложения после DDoS-атаки. Теперь россияне могут снова покупать билеты на железнодорожный транспорт в привычном формате, сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале .

Компания обратила внимание населения на то, что еще какое-то время и на сайте, и в приложении могут возникать ошибки. Это связано с повышенной нагрузкой на ресурсах.

«Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам», — говорится в сообщении РЖД.

Компания извинилась перед пользователями за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение и сайт РЖД перестали работать в День России. По данным компании, ресурсы атаковали хакеры.