Россиянами дали советы по запуску автомобиля в сильный мороз

Автоэксперт Иван Зенкевич объяснил, что главной причиной проблем с запуском автомобиля в мороз является разряженный аккумулятор, и дал рекомендации по его обслуживанию, сообщает Life.ru .

По его словам, разряженный аккумулятор может еще затруднить доступ в салон, так как замки не разблокируются.

Зенкевич посоветовал в морозы ниже минус 20 градусов заносить аккумулятор в теплое помещение на ночь. Однако современные автомобили обычно выдерживают температуры до минус 25 градусов без серьезных проблем.

Эксперт рекомендовал менять аккумулятор примерно раз в три года и регулярно проверять его состояние с помощью тестера. Срок службы аккумулятора составляет 3–5 лет, а у дорогих импортных моделей — дольше.

Как подчеркнул специалист, короткие поездки зимой негативно влияют на аккумулятор, особенно при использовании энергоемких устройств, таких как печка и подогревы. Это приводит к постоянному недозаряду и ускоренному износу батареи.

«Поэтому зимой особенно полезно заряжать аккумулятор с помощью внешнего зарядного устройства, чтобы поддерживать его заряд и продлить срок службы», — пояснил Зенкевич.

