Россиянам рассказали, как подобрать правильные шины для авто

Выбор подходящих шин для автомобиля имеет ключевое значение для комфортной и безопасной езды, а также обеспечивает надежное сцепление с дорогой и продлевает срок службы транспорта. О том, как подобрать правильные шины, сообщает Общественная Служба Новостей .

Автомобильные шины делятся на несколько типов в зависимости от транспортного средства и условий эксплуатации. Легковые шины предназначены для седанов, хэтчбеков и универсалов, отличаются легким каркасом и экономичностью.

SUV-шины устанавливаются на внедорожники и кроссоверы, они прочные и износостойкие, подходят как для асфальта, так и для бездорожья. Коммерческие шины используются на фургонах и пассажирском транспорте, устойчивы к нагрузкам и экономичны. Грузовые шины предназначены для грузовиков и техники, обладают высокой грузоподъемностью и являются всесезонными.

При выборе размеров шин важно учитывать рекомендации автопроизводителя из инструкции. Неправильный размер может ухудшить управляемость и увеличить износ. При выборе шин рекомендуется обращаться к дилеру или специалисту.

Сезонность автомобильных шин зависит от климатических условий региона. Зимние шины созданы для холодного времени года (ниже плюс 7 градусов по Цельсию), обеспечивают хорошее сцепление на снежных и обледенелых дорогах благодаря мягкому резиновому составу, который сохраняет эластичность. Летние шины предназначены для температур выше 7 градусов тепла, они обеспечивают отличное сцепление на сухом и мокром асфальте, благодаря жесткому составу, сохраняющему свои свойства при высоких температурах.

Всесезонные шины — компромиссный вариант с промежуточным составом, подходящим для круглогодичного использования, но с менее выраженными характеристиками.

Правильный уход за шинами включает проверку давления, регулярную мойку, использование защитных средств от UV-лучей, балансировку колес и хранение их в подходящих условиях. Замена шин также должна проводиться квалифицированными специалистами.