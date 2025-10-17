Росавиация ввела временные ограничения на полеты в нескольких аэропортах

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.

Первым под ограничения попал аэропорт Саратов (Гагарин), о чем было сообщено в 23:29. Спустя чуть более часа, в 00:21, аналогичные меры были введены в аэропортах Калуга (Грабцево) и Самара (Курумоч).

Еще через десять минут, в 00:31, ограничения, дополнившие ранее действующий NOTAM, были распространены на аэропорт Краснодар (Пашковский).

Во всех официальных сообщениях, опубликованных в телеграм-канале ведомства, подчеркивается, что эти меры необходимы исключительно для обеспечения безопасности полетов.