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Росавиация: во Внуково ввели временные ограничения на полеты

В московском аэропорту «Внуково» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения введены с 1.17 мск.

Ранее мэр Москвы сообщил о сбитых беспилотниках ВСУ, летевших в сторону столицы.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняли.

В последние дни наблюдается массовая атака дронов со стороны Украины и среди основных причин можно выделить несколько, в частности, привлечение внимание и оценка готовности российских ПВО, сообщил РИАМО полковник запаса, военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.