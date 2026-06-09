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Росавиация: Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Внуково и Шереметьево временно работают с ограничениями. Рейсы обслуживаются в особом порядке, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с ограничениями на использование воздушного пространства.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

На фоне этой ситуации возможны корректировки в графике рейсов.

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