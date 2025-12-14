Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

сегодня в 23:02

Вечером 14 декабря в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты по запланированным маршрутам.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ночью в аэропортах Грозного и Пскова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.