Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты. Как долго продлятся ограничения — не сообщается.
Отмечается, что меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
