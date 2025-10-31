Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты. Как долго продлятся ограничения — не сообщается.

Отмечается, что меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

