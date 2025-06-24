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Росавиация: в аэропорту Тамбова сняты ограничения на полеты

В аэропорту Тамбова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения вводились вечером 24 июня. Воздушная гавань временно не отправляла и не принимала самолеты.

Отмечается, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Тамбова временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Это решение последовало за аналогичными ограничениями в калужском аэропорту Грабцево.