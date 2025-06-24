Росавиация: в аэропорту Тамбова сняты ограничения на полеты
В аэропорту Тамбова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения вводились вечером 24 июня. Воздушная гавань временно не отправляла и не принимала самолеты.
Отмечается, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в аэропорту Тамбова временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Это решение последовало за аналогичными ограничениями в калужском аэропорту Грабцево.