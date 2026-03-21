Росавиация: в аэропорту Самары ввели временные ограничения

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее в районе аэропорта Шереметьево были введены временные меры по регулированию воздушного движения в связи с активацией плана «Ковер».

