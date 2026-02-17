Росавиация: в аэропорту Пензы ввели временные ограничения

В аэропорту города Пенза ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры необходимы в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с органами власти.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.