Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения

сегодня в 23:46

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что авиационное сообщение в аэропортах Московского региона полностью восстановили на фоне непогоды. Аэропорты отправляют и принимают рейсы в стандартном режиме.

