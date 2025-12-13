Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

сегодня в 22:44

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные судна.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее в Московском регионе сбили несколько беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.

Также утром в пятницу в Шереметьеве временно не обслуживали на вылет российские и международные рейсы.

