Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели ограничения
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В это время средства противовоздушной обороны сбили 17 беспилотников в Ленинградской области.
