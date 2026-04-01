Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели ограничения

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В это время средства противовоздушной обороны сбили 17 беспилотников в Ленинградской области.

