сегодня в 02:26

Росавиация: в аэропортах Сочи и Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропортах Сочи и Саратова ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее силы ПВО сбили 13 беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Сбитые БПЛА были самолетного типа.