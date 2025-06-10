Росавиация: в аэропортах Москвы ввели временные ограничения

В ночь на 10 июня в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушные гавани не могут принимать и отправлять воздушные суда.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать российскую столицу с помощью беспилотников. Об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.