сегодня в 03:46

Росавиация: в аэропортах Магаса и Нальчика ввели ограничения на полеты

В аэропортах Магаса и Нальчика введены ограничения на полеты, сообщает в своем Telegram-канале советник руководителя Росавиации, ее пресс-секретарь Артем Кореняко.

Отмечается, что меры по ограничению работы аэропортов будут действовать временно. Причина ограничений не уточняется.

Меры приняты в целях обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ночь на 25 ноября временные ограничения вводили в аэропорту Сочи в Краснодарском крае. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты.

