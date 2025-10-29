сегодня в 05:46

Росавиация сняла ограничения на полеты в шести аэропортах России

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о полном снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в шести аэропортах страны.

Речь идет о воздушных гаванях Волгограда, Геленджика, Казани, краснодарского аэропорта «Пашковский», ульяновского «Баратаевка» и чебоксарского аэропорта.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли“: три самолета, выполнявших рейсы в Самару✈, один самолет, совершавший полет в Волгоград», — сказано в сообщении.

Как уточнили в Росавиации, все ограничения, введенные ранее в целях обеспечения безопасности полетов, теперь полностью отменены.