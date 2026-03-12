Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air

сегодня в 22:57

В результате проверки компании Ространснадзор выявил ряд нарушений обязательных требований российского воздушного законодательства.

Если замечания не устранят до 8 июня, сертификат эксплуатанта перевозчика авиакомпании аннулируют.

Ранее Росавиация отозвала допуски у перевозчиков на 11 международных рейсов в Москву и из столицы, разрешения отозвали у компаний «Азур Эйр», «Победа» и «Аэрофлот».

