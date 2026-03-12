Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр» (Azur Air) до 8 июня, сообщает ТАСС.
В результате проверки компании Ространснадзор выявил ряд нарушений обязательных требований российского воздушного законодательства.
Если замечания не устранят до 8 июня, сертификат эксплуатанта перевозчика авиакомпании аннулируют.
Ранее Росавиация отозвала допуски у перевозчиков на 11 международных рейсов в Москву и из столицы, разрешения отозвали у компаний «Азур Эйр», «Победа» и «Аэрофлот».
