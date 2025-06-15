сегодня в 12:05

Росавиация: более 30 рейсов выполнят авиакомпании между РФ и ОАЭ в воскресенье

Более 30 рейсов выполнят российские и арабские авиакомпании в воскресенье между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Полеты между двумя странами совершат авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут», «Победа», «Сибирь» (S7 Airlines), «ЮТэйр», Emirates, Etihad Airways и Flydubai.

«Билеты на рейсы есть в обоих направлениях», — подчеркнул Кореняко.

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке авиакомпании вынуждены изменять маршруты для обеспечения безопасности полетов.

Авиакомпании Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi рейсы в/из России и ряд других стран в воскресенье отменили. Пассажиры могут перебронировать билеты на другие даты или вернуть деньги.

Израиль начал операцию против Ирана ночью 13 июня. В ответ Иран нанес удары ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.