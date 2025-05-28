Росавиация: аэропорты Московского региона работают штатно, очередей нет

Расписание рейсов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский Московского региона постепенно возвращается к плановому. Воздушные гавани работают в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

По данным на 12:00, 41 авиалайнер, ушедший на запасные аэродромы из-за ограничений на полеты, уже вылетел в аэропорты первоначального назначения. Это 75% от всего количества воздушных судов, которым пришлось приземлиться на запасных аэродромах.

Кроме того, на 40% снизилось число рейсов с задержкой более 2 часов. По состоянию на 12:00 их было 31. Между тем до 67 возросло количество отмененных из-за временных ограничений рейсов.

Кореняко отметил, что в аэропортах нет хаотичных скоплений людей, очередей на вход в аэрогавань тоже не зафиксировано. Он добавил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Средства ПВО за минувшую ночь сбили и перехватили 296 беспилотников ВСУ над территориями 13 российских регионов, в том числе столичного.