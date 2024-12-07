Родителям Подмосковья назвали, как научить детей безопасному поведению на дороге

Это мероприятие было организовано с целью усиления совместной деятельности родителей, Госавтоинспекции и образовательных учреждений в области безопасности детей на дорогах.

В ходе встречи обсуждались вопросы формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте. Участники подчеркнули важность совместных усилий для повышения уровня безопасности, ведь активная деятельность по формированию культуры безопасности носит системный, междисциплинарный и межведомственный характер.

Организаторы мероприятия выразили надежду, что подобные собрания помогут создать более безопасную среду для подрастающего поколения и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма среди детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.