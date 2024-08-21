Родителей в Подмосковье призвали напомнить детям ПДД перед началом учебного года

В Подмосковье скоро начнется новый учебный год. Родителям необходимо объяснить и напомнить детям основные правила безопасного поведения на дороге и во дворе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Важно напомнить ребенку безопасный путь до школы и обратно — многие могут его забыть за лето. Если ваш ребенок учится в начальной школе, обязательно пройдите вместе с ним маршрут несколько раз — для удобства можно нарисовать наглядную карту.

«Дети лучше запоминают именно поведение родителей, поэтому важно не только объяснять, но и самим соблюдать правила дорожного движения», — добавили в ведомстве.

Кроме того, необходимо проанализировать типичные ошибки ребенка — понаблюдать, какие правила он чаще всего нарушает или о каких правилах не знает. Научить ПДД можно и в игровой форме — например, с помощью детской раскраски «Мир безопасных дорог», разработанную совместно с оператором подмосковной системы контроля БДД «МВС Груп».

Также родителям стоит позаботиться о том, чтобы ребенок был заметен в условиях ограниченной видимости или в вечернее время — наденьте на его верхнюю одежду, рюкзак или сумку световозвращающие элементы.

При перевозке детей следует всегда использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности даже если поездка займет непродолжительное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.