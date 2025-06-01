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Резервный поезд с пострадавшими при ЧП под Брянском прибудет в Москву в 11:20

Прибытие в Москву резервного поезда с пассажирами, пострадавшими при ЧП с обрушением моста в Брянской области, задерживается, сообщает РИА Новости .

Поезд доставит людей на Киевский вокзал. Ранее отмечалось, что он должен был прибыть в Москву в 10:20, однако прибытие задержалось.

По предварительным данным, резервный поезд доставит пассажиров на Киевский вокзал около 11:20.

Вечером 31 мая произошло крушение моста в Брянской области. Он рухнул на пассажирский поезд Климов — Москва. Семь человек погибли, еще 66 пострадали. Для перевозки пассажиров был назначен резервный поезд.

Также людей на Киевском вокзале готовятся встречать медики и психологи.