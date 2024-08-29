РЭО: дороги из переработанных материалов построили в 26 регионах РФ

Вторсырье применили при строительстве и ремонте дорог, подведомственных Федеральному дорожному агентству, в 26 субъектах РФ в 2023 году, сообщает пресс-служба ППК РЭО.

Отмечается, что на трех федеральных трассах, подведомственных государственной компании «Автодор», с 2021 по 2023 год специалисты использовали в работе более 5,7 млн тонн вторичных ресурсов и сырья. Переработанные материалы больше всего применили при строительстве дорог в Астраханской, Саратовской и Рязанской областях.

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что возведение дорог — одно из направлений отраслевой программы по применению вторсырья в строительстве и ЖКХ. Ее приняли в 2022 году. Над программой работали в том числе специалисты РЭО. Промежуточные результаты реализации проекта уже известны.

Так, в прошлом году при строительстве и ремонте дорог регионального, межмуниципального и местного значения, подведомственных Росавтодору, в 26 субъектах РФ применили 4026,55 тонны вторичного щебня, 879,4 кв км переработанного асфальтобетона, 12 тонн золошлаковой смеси, 91,79 тонны резиновой крошки.

«Вместо захоронения данные отходы получили вторую жизнь, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла и целям отраслевой программы», — отметил Буцаев.

Он добавил, что удельный объем применения вторсырья в дорожной отрасли зависит от применяемых технических решений, ограниченных стоимостными и климатическими нюансами. Показатель может быть определен только по опыту проектирования конкретных объектов. Однако уже сейчас заметно, что на многих федеральных дорогах активно стало применяться вторсырье и вторичные ресурсы.

На М-12 «Восток» для несущих слоев основания конструкции дорожной одежды использовали 5469,1 тыс. тонн шлаков черной металлургии, для укрепления обочин — 71,7 тыс. тонн асфальтогранулята, для испытаний качества почвогрунта — 40 кубометров компоста.

Для укрепления обочин 62,248 кв. км асфальтогранулята применили на двух участках трассы М-3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной и 75,284 тыс. тонн — на М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск.

Работы отвечают принципам отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 годы».

В 2022 году правительство утвердило отраслевые программы применения вторичных ресурсов и вторичного сырья в промышленном производстве, в сфере с/х, в сфере строительства и ЖКХ. Прогнозируется, что до 2030 года уровень использования вторичного сырья в РФ доведут до 25%.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по указу президента 14 января 2019 года. Ее задача — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и снизить экологическую нагрузку.

К 2030 году перед компанией поставлена цель — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.