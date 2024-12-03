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Ремонт путепровода на Обуховском шоссе в Подмосковье завершат в мае 2025 года

В Солнечногорске дорожные службы ведут капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на Обуховском шоссе. Работы идут на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На период ремонта здесь организовали реверсивное движение со светофорным регулированием.

Благодаря ремонту порядка 13 тыс. автолюбителей ежесуточно будут ездить комфортно и безопасно от Пятницкого шоссе в районе деревни Обухово в сторону Ленинградского шоссе и обратно.

Специалисты заменят конструкции крайних опор: шкафные стенки и открылки, на сопряжении заменят переходные плиты с лежнями, отремонтируют балки пролетного строения и установят новые деформационные швы. На завершающем этапе обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, установят новые барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы.

Завершить ремонт планируют в мае 2025 года. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.