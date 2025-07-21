Ремонт муниципальных автодорог в Солнечногорске завершат в июле

Ремонт муниципальных автомобильных дорог в городском округе Солнечногорск идет с опережением графика. Подрядчик выполнил уже 83% от плана. Новые основание и полотно уложили на 44 участках. Всего в 2025 году в округе ремонтируют 53 муниципальные автодороги общей протяженностью порядка 30 км, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время работы ведут в деревне Берсеневке. До реконструкции участок здесь был грунтовым. Подрядчик отсыпал основание из щебня и спецтехникой утрамбовывает асфальтобетонную крошку. Качество ремонта проверит ГАУ Московской области «Лабрадор». Для этого с организацией заключен муниципальный контракт.

«Оставшиеся 9 дорог планируем завершить до конца июля. Идем с опережением графика. Особое внимание мы уделяем качеству проделанных работ. После завершения каждой реконструкции приезжает специальная лабораторно-исследовательская группа. Она проверяет качество покрытия, толщину и другие параметры. Если есть замечания, то дорога отправляется на доработку. Мы не примем ее, пока подрядчик не устранит все недочеты», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Также в этом году в Солнечногорске ремонтируют 7 региональных автодорог суммарной протяженностью 23,5 км и обустраивают 5 тротуаров вдоль дорог общего пользования.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.