Ремонт Ленинградского вокзала в Москве закончат в 2025 году

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в здании Ленинградского вокзала в столице продолжаются ремонтные работы. Они закончатся до конца 2025 года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ремонт проводится совместно с коллегами из «Мосинжпроекта». Здание вокзала стараются сделать технически оснащенным, современным и удобным для пассажиров.

Ликсутов подчеркнул, что в помещении было полностью пересмотрено зонирование, также здесь появятся новые сервисы, в том числе социальные.

«Ремонт на Ленинградском вокзале завершим до конца 2025 года. Все работы на вокзале проводим по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил заммэра столицы.

Несколько месяцев назад специалисты преступили к важному этапу — демонтажу. По информации столичного Дептранса, все проходит согласно нормам. Более того, каждую неделю проводится осмотр помещения, где работники находят много интересного и исторического, о чем пообещали рассказать в скором времени.

Активно ведется проектирование. На данный момент известно, что весь первый этаж вокзала займет удобный и быстрый проход к поездам, станет больше залов ожидания и мест для пассажиров, появятся цифровые экраны с расписанием. В двух местах будет сделана интеграция с метро.

Ранее специалисты установили синюю подсветку путей на станции московского метро «Полежаевская». Она поможет сделать поездки более безопасными.