Ремонт Костомаровского моста в центре столицы завершат до конца года

Рабочие в 2024 году капитально отремонтируют Костомаровский мост, который находится в центре Москвы, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что объект построили в 1941 году на месте старого кирпичного арочного моста. Он ни разу капитально не ремонтировался.

По словам вице-мэра, на время проведения работ движение машин на мосту полностью не будут закрывать. Там введут поэтапное перекрытие полос.

«В рамках проекта меняем гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие. Одновременно проводим ремонт тротуаров, лестничных сходов и несущих конструкций сооружения», — уточнил Бирюков.

Он добавил, что сейчас рабочие сделали порядка 20% от общего объема. Проводимый ремонт не включает трамвайные рельсы.

Заммэра рассказал, что за последние 12 лет в мегаполисе на всех мостах провели различные виды ремонта. Такой подход позволил продлить их срок эксплуатации.