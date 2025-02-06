Ремонт искусственных неровностей проведен на дорогах в 5 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности на шести региональных дорогах в пяти городских округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Так, дорожники восстановили искусственные неровности на Комсомольском проспекте в Люберцах, ул. Загорского в Сергиевом Посаде, ул. Крупской в Орехово-Зуеве, проспекте Академика Туполева в Домодедове, а также на ул. Коломенской в Озерах и на дороге в деревне Негомож г. о. Коломна.

Для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты Мосавтодора регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.