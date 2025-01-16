Реконструкцию Носовихинского шоссе в Балашихе планируют завершить в 2027 году

На заседании Мособлдумы зампредседателя правительства Московской области и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик поделился актуальной информацией о развитии дорожной сети региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2025 году запланированы грандиозные проекты: откроется движение по 43 объектам общей протяженностью свыше 106 км, включая не только дороги, но и путепроводы, переходы и мосты.

Одной из значимых инициатив является строительство крупнейшей больницы областного значения в Балашихе, что в свою очередь потребует крупных изменений в дорожной инфраструктуре. В связи с этим было принято решение о реконструкции Носовихинского шоссе и улично-дорожной сети города, обеспечив выход на федеральную трассу М-12 и Южно-Лыткаринскую дорогу.

К августу 2027 года дороги должны быть полностью готовы, чтобы обеспечить удобный подъезд к новому медицинскому центру. Кроме того, на железнодорожной станции Ольгино будет построен путепровод, который улучшит транспортную связь в регионе.

Реализация этих планов значительно повысит транспортную доступность для жителей Балашихи и улучшит общее состояние дорожной сети в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.