Реконструкция моста через канал им Москвы в Дмитрове начнется во II квартале 2025 года

До конца 2 квартала 2025 года в Дмитрове начнется реконструкция моста через канал им. Москвы. Объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. Завершить основные работы планируется в IV квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участок реконструкции протяженностью 3,3 км определен от примыкания ул. Ново-Рогачевской к ул. Правобережной до примыкания к ул. Профессиональной. Дорожное полотно здесь будет расширено до 4 полос движения.

«Это очень крупный проект реконструкции, в рамках которого будет построен новый двухполосный Рогачевский мост, демонтирован существующий и построен новый путепровод через железную дорогу Савеловского направления МЖД, который позволит жителям экономить до 40 минут в пути», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Проектом также предусмотрено строительство нового двухполосного моста через канал им. Москвы, с демонтажом старого, который был сооружен в 1936 году при строительстве канала имени Москвы, а затем взорван в 1941 году и восстановлен в 1942 году.

Через железнодорожные пути будет построен новый путепровод. Сейчас дорожное полотно на Рогачевском переезде находится в неудовлетворительном состоянии, что создает высокую опасность аварийных ситуаций. Строительство путепровода избавит от дорожных заторов на проблемном участке.

В ходе работ также будет выполнена реконструкция участка ул. Профессиональной, построен съезд на ул. Луговую. Параллельно ул. Профессиональной будет обустроен проезд вдоль железной дороги, который соединит ул. Семенюка и ул. Оборонную, в составе проезда будет построен мост через ручей Березовец. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, установлены шумозащитные экраны.

Реконструкция позволит обеспечить удобный въезд и выезд на Дмитровское шоссе в сторону Москвы и области. Улучшится транспортная доступность социальных объектов, жилых микрорайонов в западной и восточной частях города. Изменится качество жизни более чем 80 тыс. жителей Дмитрова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.