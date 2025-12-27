сегодня в 22:41

Рейс в Москву из Краснодара экстренно сел в Казани

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1209 по маршруту Краснодар — Москва, был перенаправлен и совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Казани, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Причиной изменения маршрута стали временные ограничения на прием воздушных судов, введенные в московском авиаузле для обеспечения безопасности в связи с действиями воздушных средств противника.

По состоянию на вечер субботы пассажиры остаются на борту воздушного судна в течение нескольких часов, ожидая разрешения на продолжение пути до пункта назначения.

В связи с введением ограничений на полеты в московском регионе ряд рейсов, включая SU1209, были перенаправлены в резервные аэропорты для безопасного размещения.

