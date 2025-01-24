сегодня в 15:25

Рейд по выявлению пьяных водителей пройдет в Москве

Госавтоинспекция Москвы проведет в городе профилактический рейд, цель которого — выявление нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейд будет проводиться с 24 по 26 января. Он направлен на борьбу с грубыми нарушениями ПДД.

В ведомстве призвали граждан сообщать о случаях пьяного вождения в полицию по номеру 102. По номеру 112 можно сообщить о водителях, создающих угрозу безопасности.

С начала недели сотрудники Госавтоинспекции Москвы пресекли свыше 280 фактов управления транспортными средствами пьяными водителями.

Госавтоинспекция столицы напомнила, что нетрезвое вождение может привести к печальным последствиям.

Ранее МВД России предложило уменьшить число документов при оформлении пьяного водителя. Это в том числе позволит оптимизировать деятельность уполномоченных должностных лиц.