Рейд по выявлению пьяных водителей пройдет в Москве
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Госавтоинспекция Москвы проведет в городе профилактический рейд, цель которого — выявление нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ведомства.
Рейд будет проводиться с 24 по 26 января. Он направлен на борьбу с грубыми нарушениями ПДД.
В ведомстве призвали граждан сообщать о случаях пьяного вождения в полицию по номеру 102. По номеру 112 можно сообщить о водителях, создающих угрозу безопасности.
С начала недели сотрудники Госавтоинспекции Москвы пресекли свыше 280 фактов управления транспортными средствами пьяными водителями.
Госавтоинспекция столицы напомнила, что нетрезвое вождение может привести к печальным последствиям.
Ранее МВД России предложило уменьшить число документов при оформлении пьяного водителя. Это в том числе позволит оптимизировать деятельность уполномоченных должностных лиц.