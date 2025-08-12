Регоператор установил камеры на контейнерных площадках в Ногинском кластере
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области совместно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ногинском кластере провели проверку. Специалисты определили площадки, где чаще всего скапливаются и незаконно сбрасываются отходы, сообщает пресс-служба ведомства.
На проблемных площадках в Орехово-Зуево и Балашихе установили камеры видеонаблюдения. Они будут работать круглосуточно. Камеры помогут следить за накоплением отходов и выявлять их незаконный сброс, включая строительный мусор.
Камеры установили по следующим адресам:
- Новое, ул. Фабричная (Новинское с/п);
- Барское, дом 50;
- Ликино-Дулво, проезд Ленинский, дом 8;
- Балашиха, мкр. Дзержинского, дом 33;
- Балашиха, ул. Первомайская, дом 4;
- КП: Черное д ул. Агрогородок дом 24 МКД;
- КП: Балашиха г Салтыковка мкр ул. Проточная дом 11А ИЖС;
- Балашиха, Русавкино-Романово, ул. Радио, дом 9;
- Смолево (Новинское с/п);
- Русавкино-Романово, ул. Дорожная, дом 2;
- Новое, ул. Юбилейная (Новинское с/п);
- Елизарово (перед деревней).
Благодаря установленным камерам отходы будут вывозить вовремя, а нарушителей — наказывать.
Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.