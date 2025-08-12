Регоператор установил камеры на контейнерных площадках в Ногинском кластере

Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области совместно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ногинском кластере провели проверку. Специалисты определили площадки, где чаще всего скапливаются и незаконно сбрасываются отходы, сообщает пресс-служба ведомства.

На проблемных площадках в Орехово-Зуево и Балашихе установили камеры видеонаблюдения. Они будут работать круглосуточно. Камеры помогут следить за накоплением отходов и выявлять их незаконный сброс, включая строительный мусор.

Камеры установили по следующим адресам:

Новое, ул. Фабричная (Новинское с/п);

Барское, дом 50;

Ликино-Дулво, проезд Ленинский, дом 8;

Балашиха, мкр. Дзержинского, дом 33;

Балашиха, ул. Первомайская, дом 4;

КП: Черное д ул. Агрогородок дом 24 МКД;

КП: Балашиха г Салтыковка мкр ул. Проточная дом 11А ИЖС;

Балашиха, Русавкино-Романово, ул. Радио, дом 9;

Смолево (Новинское с/п);

Русавкино-Романово, ул. Дорожная, дом 2;

Новое, ул. Юбилейная (Новинское с/п);

Елизарово (перед деревней).

Благодаря установленным камерам отходы будут вывозить вовремя, а нарушителей — наказывать.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.