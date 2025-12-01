Реформа ОСАГО позволит автовладельцам самостоятельно выбирать автосервисы

Жалобы на нарушение сроков ремонта по ОСАГО достигли максимума за три года

За первые девять месяцев 2025 года в службу финансового уполномоченного поступило свыше 101 тысячи претензий к страховым компаниям — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета «Известия» .

Основной причиной стали системные срывы сроков восстановления автомобилей из-за дефицита запчастей и логистических проблем, усугубленных санкционным давлением.

Страховщики часто отказывают в ремонте, заранее понимая невозможность уложиться в установленные законом 30 дней.

Для решения проблемы в Госдуме рассматривается законопроект, предоставляющий гражданам право самостоятельного выбора СТО с последующей компенсацией стоимости износа автомобиля. По оценкам РСА, это может увеличить долю натуральных возмещений до 20-25%. При этом 95% потерпевших получают денежные выплаты с вычетом износа, что часто не покрывает реальные затраты на ремонт.

