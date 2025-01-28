Разработчики российского электромобиля «Атом» показали фото прототипа

В кадре представлен функциональный образец, предназначенный для испытаний, в том числе на дорогах. Его выпустили в конце 2024 года. На снимках показано, как выглядит машина снаружи и внутри.

Прототип внешне соответствует дизайну автомобиля за исключением нескольких элементов.

Управлять машиной можно будет с помощью руля с сенсорным дисплеем. Также в авто есть голосовой помощник и проекция дополненной реальности на лобовом стекле (AR HUD).

Запустить авто в серийное производство планируется в середине текущего года.

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