Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления изменится с 1 августа

Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 1 августа в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры на нескольких участках в Московской и Рязанской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, 1-2, 8-9,15-16, 22-23, 29–30 августа на перегоне Кривандино-Черусти в дневное время будет проводиться капитальный ремонт контактной сети. В связи с этим у ряда поездов черустинской ветки незначительно изменится время отправления и прибытия, некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам.

5–7 августа на станции Виноградово Московской области в интервале с 7:00 до 12:00 железнодорожники заменят стрелочный перевод. 26, 28–30 августа на перегоне Виноградово-Воскресенск и 27 августа на станции Рыбное Рязанской области в технологические «окна» в дневные часы будет проведена укладка бесстыкового пути.

Данные работы также отразятся на расписании ряда пригородных поездов: у некоторых изменится время отправления и прибытия и количество остановок в пути следования. Ряд электричек проследуют по укороченным маршрутам, несколько поездов будут выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.