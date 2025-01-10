сегодня в 18:01

Расписание ряда поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 10–31 января

С 10 по 31 января для работ по модернизации инфраструктуры на участке Люберцы — Быково будет скорректирован график движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По станции Митьково сокращен режим работы. В сторону Зеленограда-Крюково последний поезд отправится в 1:02 вместо 1:12, первый — в 6:12 вместо 5:42. В сторону Ипподрома последние поезда отправятся в 00:33 вместо 1:03, первые — в 5:43 вместо 5:33.

На Казанском направлении (МЦД и поезда до вокзала) с 00:00 и до 6:00 интервалы движения будут частично увеличены до 15-20 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.