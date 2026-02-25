Расписание рейсов изменено по техпричине: сотни россиян застряли в Таиланде

Сотни россиян не могут вылететь из Таиланда из-за задержек рейсов

В аэропорту тайского Пхукета задержаны 3 рейса авиакомпании Azur Air, еще один — в Паттайе, вылета ждут сотни россиян, сообщает «Осторожно, новости» .

Как рассказали туристы, вылет в Москву (рейс ZF 2902) перенесли более чем на 21 час. Еще вовремя не отправили самолеты в Сургут, Уфу и Екатеринбург, путешественники ждут борты около 8 часов.

Кроме того, очевидцы добавили, что москвичи около 17 часов ждут вылета на Пхукет (ZF 2901). А рейс ZF 2837 Екатеринбург — Паттайя опаздывает с вылетом почти на 8 часов.

Туроператоры пояснили, что все задержанные рейсы выполняются на лайнерах Boeing 767-300, каждый рассчитан свыше чем на 300 пассажиров.

В Azur Air уточнили, что расписание полетов было изменено по технической причине. По словам представителей авиакомпании, всего задержаны три рейса: Москва — Пхукет, Екатеринбург — Паттайя и Уфа — Пхукет. Пассажиров этих рейсов разместят в гостиницах, им предоставят еду и напитки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.